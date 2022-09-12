Ночью в Штабе независимого общественного наблюдения прошла дискуссия - политологи обсудили итоги...

Ночью в Штабе независимого общественного наблюдения прошла дискуссия - политологи обсудили итоги выборного марафона, особенности избирательной кампании и первые результаты голосования. О Ночи выборов - Мария Платанюк.Открытая медиаплощадка и целый спектр мнений. Ночь выборов- уникальный формат. 3 часа диспутов нон-стоп. На одной площадке- политологи, историки, социологи, юристы, ведущие общественники, журналисты, эксперты и активисты Штаба независимого общественного наблюдения.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:– Первый год, когда у нас подписано 38 соглашений с политическими партиями, с общественными объединениями. Мы обратили внимание на то, что те, кто приходил в Центр Общественного наблюдения, активно участвовали в наблюдении.Запрос на перемены был у большинства жителей Владимирской области, в том числе молодежи. Молодые земляки активно влились в ряды наблюдателей.Максим Быстров, председатель Молодежной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области:– Молодежь активно принимала участие в общественном наблюдении за выборами, порядка 25 процентов общественных наблюдателей - это были молодые люди.Первые часы после закрытия избирательных участков. И первые данные. Кандидат Александр Авдеев лидирует с колоссальным отрывом. У избирателя появилось доверие к власти, говорят эксперты.Сергей Цветков, декан факультета управления владимирского филиала РАНХИГС, кандидат психологических наук:– Сам процесс внушает оптимизм, внушает надежду на то, что общество будет целостным, возникнет категория доверия к власти и будет общность интересов.Заместитель председателя ЗакСобрания области Вячеслав Картухин уверен: перетягивания каната, как прежде, быть не должно. Задача- работать в связке.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания области, директор владимирского филиала РАНХИГС:– Мы предлагали выделять деньги на ремонт дорог. Мы предлагали делать это коллегиально, то есть с участием Законодательного Собрания, всех фракций, а нам говорили: "Нет, мы будем сами заниматься" этим вопросом и распределять деньги, как мы захотим".К дискуссии во владимирском филиале РАНХИГС подключились коллеги из других регионов страны, Луганской Народной республики- там ждут референдум о присоединении к России, а также ведущие федеральные эксперты. Четкий анализ итогов провел Виктор Потуремский.Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР):– Мне кажется, что для Авдеева основной вызов в ходе этой кампании был связан не просто с тем, чтобы показать, доказать собственную самостоятельность и компетентность, как человека годного для выполнения обязанностей главы региона, но и в том числе, в ходе выборной кампании провести такую, скажем так, кампанию реабилитации региональной власти вообще.Тему продолжил и политик Роман Кавинов. Зампред областного парламента и автор телеграм-канала "Кавинов. Точно".Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:– Нормальная, четкая, продуманная работа, четкое планирование, конечно, сосредоточенность на наиболее значимых проблемах, когда он пришел: ковид, и вот у нас ковидный госпиталь достраивается.На открытую площадку пришли и другие кандидаты. Александр Субботин- представитель "Партии Роста" набрал на губернаторских выборах 2 процента голосов избирателей. Хотя эта кампания для него- не первая. В багаже- выборы думские. И в любом случае- опыт, что называется В РОСТ!Александр Субботин, кандидат в губернаторы Владимирской области (Партия Роста):– Каждый день, как и любой предприниматель, учимся, и каждый день совершенствуемся. Тоже самое и со мной. Каждые выборы - надо обучаться и всегда совершенствоваться."Фактор Донбасса" в нынешней избирательной кампании емко и точно в своем выступлении отразил Александр Карпилович, Председатель Союза журналистов Владимирской области. Время "Своих не бросаем" по-настоящему сплотило людей. Затронул Александр Карпилович и вопрос освещения голосования.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:– Не зарегистрировано ни одного нарушения со стороны средств массовой информации на избирательных участках. Это еще раз подтверждает высокий профессионализм медийного цеха.Выборы во Владимирской области были открытыми, прозрачными и конкурентными, говорят эксперты. А их итог- новая глава в истории 33-его региона.Мария Платанюк, Егор Герасимов."Вести-Владимир"