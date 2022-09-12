Маргарита Суханкина – женщина трудной, но интересной судьбы.

Маргарита Суханкина – женщина трудной, но интересной судьбы.Солистка группы "Мираж" несколько раз была замужем, но стать матерью у звезды так и не получилось, хотя попытки были. Первый раз артистка забеременела во втором браке, но муж, увлекающийся спиртными напитками, вынудил женщину сделать аборт.Через некоторое время Маргарита Суханкина снова поняла, что станет мамой. К сожалению, на восьмом месяце беременности случился выкидыш. После этого артистка так и не родила ребенка.Ближе к 50-летию солистка "Миража" взяла двоих детей из детского дома. Приемыши стали для нее отдушиной, сейчас мальчики уже подростки. При этом музыкант Руслан Баринов уверен, что артистка так и не стала матерью родного малыша, так как семье предпочитала карьеру."Маргарита Суханкина запомнилась как блистательная солистка группы "Мираж". Многие песни стали культовыми и до сих пор на слуху. Однако ее карьера отнимала очень много ресурсов, была в ущерб личной жизни. Не в каждой семье вытерпят человека за постоянное отсутствие. Гастроли, концерты, репетиции – это тяжелый труд, при котором очень сложно быть глубоко семейным человеком, особенно, когда самые близкие не могут понять и принять твой род деятельности", – говорит собеседник "Дни.ру".Руслан Баринов уверен, что необходимо поймать баланс между работой и личной жизнью. К счастью, в итоге у певицы это получилось. "Считаю, что у Маргариты к ее возрасту достаточно мудрости, чтобы суметь найти баланс, договариваться с родными, идти на компромиссы. Карьера певицы так или иначе уйдет в закат, и очень важно на склоне лет не остаться одиноким. Если человек мудрый, взвешенно оценивает свои перспективы, исход своей старости, он сможет найти равновесие между карьерой и семьей и остаться в плюсе, а не на обочине жизни – одиноким", – отметил Баринов.