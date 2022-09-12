Прокуратура требует устранить выявленные недостатки.

Прокуратура Юрьев-Польского района добивается устранения нарушений, допущенных при благоустройстве сквера по нацпроекту. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В 2021 году по заказу местной мэрии отремонтирована территория у памятника князю Ю. Долгорукому. Подрядчики установили малые архитектурные формы, уложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки.«В ходе осмотра общественного пространства выяснилось, что часть плитки треснула, целостность полотна нарушена, повреждена скамейка», - записали прокуроры в акт проверки.В результате директору МКУ «Центр муниципальных услуг администрации Юрьев-Польского» внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.