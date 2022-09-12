Известный уличный художник Мишкин нарисовал на здании в Юрьевце забавное граффити с Джеем и Бобом из фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», рядом с которыми стоит популярный

Известный уличный художник Мишкин нарисовал на здании в Юрьевце забавное граффити с Джеем и Бобом из фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», рядом с которыми стоит популярный герой мема «Свидетель из Фрязево». Быстро полюбившейся владимирцам рисунок закрасили тем же вечером. Граффити в течение нескольких часов можно было увидеть на стене магазина в доме