Прокуратура Юрьев-Польского района выявила нарушения при реализации национального...

Прокуратура Юрьев-Польского района выявила нарушения при реализации национального проекта.Прокуратура Юрьев-Польского района в августе провела проверку выполнения работ по благоустройству сквера на улице Владимирской в городе Юрьев-Польский - у памятника князю Ю. Долгорукому.Работы выполнялись в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Заказчик - «Центр муниципальных услуг администрации г. Юрьев-Польский». Работы выполнены двумя индивидуальными предпринимателями.В рамках исполнения заключённых контрактов подрядчиками, среди прочего, установлены малые архитектурные формы (скамейки), уложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки.В ходе осмотра объекта благоустройства прокуратурой района установлено, что часть тротуарной плитки на пешеходной дорожке, ведущей от памятника Ю. Долгоруком, имеет трещины, целостность полотна дорожек нарушена, повреждена скамейка.Указанные нарушения законодательства создают препятствия в реализации основных целей национального проекта, направленного на повышение уровня благоустройства в муниципальных образованиях области, эффективности расходования бюджетных средств, повышения уровня жизни граждан, создание комфортных условий проживания.По фактам выявленных нарушений прокуратурой района директору МКУ «Центр муниципальных услуг администрации г. Юрьев-Польский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры района. рассказали в пресс-службе ведомства.Фото пресс-службы Владимирской областной прокуратуры