Как быть вечно молодым и в тренде? Ответ – на заключительной лекции Здоровой Москвы.

Как быть вечно молодым и в тренде? Ответ – на заключительной лекции "Здоровой Москвы".Лекторий проекта "Здоровая Москва" был запущен этим летом. Прошло уже девять открытых встреч-дискуссий. На 17 сентября запланирована 10-я – последняя в этом сезоне встреча. В этот раз собравшиеся обсудят, как вечно быть в тренде, и раскроют секреты здорового образа жизни.В дискуссии примут участие:главный врач Первой градской больницы, кандидат медицинских наук Алексей Свет;президент Ассоциации молодых урологов Александр Дзидзария;врач-психотерапевт Полина Свечникова;телеведущая Яна Чурикова;блогер, певец и телеведущий Давид Манукян.Главные спикеры расскажут пришедшим, когда именно необходимо начинать готовить себя ко взрослой жизни, как долго оставаться востребованным и чувствовать себя всегда молодым. Можно будет задать эксперт вопросы. Авторам пяти самых интересных вопросов подарят футболку с автографами спикеров.Чтобы принять участие в дискуссии, нужно заранее зарегистрироваться на сайте . Также будет доступна прямая трансляция на страницах "Здоровой Москвы" социальных сетях "" и "".Павильоны "Здоровая Москва", где жители столицы могут проверить свое здоровье без предварительной записи, продолжают работать. В расширенной программе обследований – 11 исследований, которые могут выявить сахарный диабет, заболевания сердца, сосудов, легких и другие патологии. Те, кто переболел ковидом более двух месяцев назад, могут пройти ряд дополнительных исследований.При выявлении отклонений в работе организма врачи "Здоровой Москвы" могут направить в поликлинику или другие медучреждения.Для прохождения диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" нужно заполнить анкету. Сделать это можно либо онлайн (в разделе "Моя диспансеризация в парке" в электронной медкарте на сайте или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"), либо в самом павильоне.Павильоны "Здоровая Москва" работают каждый день с 8:00 до 20:00. Для посещения необходимы паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Адреса павильонов представлены .