Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для учащихся 9 классов из Сновицкой средней образовательной школы им. С.И. Белкина. Ребята узнали об особенностях ..

Владимирские энергетики провели экскурсию по главной станции города для учащихся 9 классов из Сновицкой средней образовательной школы им. С.И. Белкина.Ребята узнали об особенностях работы оборудования ТЭЦ, рабочих буднях энергетиков, о том, каким образованием и навыками необходимо владеть, чтобы трудиться в данной сфере.Ученики побывали на блочном щите, где осуществляется управление парогазовой установкой. Специалисты станции рассказали о технологическом процессе производства электрической и тепловой энергии блоками ПГУ-230.Важной частью экскурсии стало посещение главного щита. Здесь ведется координация работы основного энергетического оборудования электростанции, управление и контроль за главной схемой электротехнического оборудования.Самой впечатляющей частью экскурсии, по словам ребят, стал непосредственный осмотр энергетических котлов и турбоагрегатов станции. Старшеклассники смогли воочию оценить размеры рабочего оборудования.Также юные гости посмотрели групповые щиты управления турбоагрегатами и энергетическими котлами. Здесь сотрудники Владимирской ТЭЦ-2 регулируют работу основного и вспомогательного оборудования.Школьники всегда желанные гости на станции, подобные мероприятия проводятся регулярно как во Владимире, так и в Иваново.