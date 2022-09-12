Компания «Стройкомплекс» свыше 4 лет с привлечением денежных средств дольщиков вела строительство...

Компания «Стройкомплекс» свыше 4 лет с привлечением денежных средств дольщиков вела строительство многоквартирного жилого дома на Быковском проезде.Прокуратурой города Владимира установлено, что сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно продлевались. Облпрокуратурой объект был поставлен на контроль, организовано постоянное надзорное сопровождение деятельности застройщика. Также прокуратурой города вносились меры прокурорского реагирования.Ход и темпы строительства неоднократно оценивались руководством прокуратуры области, а также прокурором г Владимира, что позволило положительно повлиять на сроки достройки дома, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Застройщиком ускорено проведение строительно-монтажных работ, а также устранение недостатков, отмеченных контролирующими органами. И теперь дом введен в эксплуатацию, новосёлы получают ключи от долгожданных квартир.Фото https://www.pxfuel.com/