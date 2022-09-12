После победы чёрно-белые занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Владимирское «Торпедо» переиграло дубль московских торпедовцев на выезде со счётом 2-1. Дубль у нашей команды сделал Никита Судариков. Важность игры состояла в том, что перед игрой соперники были соседями по турнирной таблице.Уже на третьей минуте игрок «Торпедо-2» (Москва) открыл счёт в матче. Через три минуты Никита Судариков сравнял цифры на табло, а на десятой вывел одноклубников вперёд. Попытки москвичей отыграться не увенчались успехом. Владимирцы увезли из Одинцово три очка.После победы чёрно-белые занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Отрыв от лидеров составляет три очка. Следующий матч торпедовцы сыграют в Кубке России против земляков из ФК «Муром».