«Профессиональные» коллекторы с помощью портала Госуслуг могут внести сведения в государственный...

«Профессиональные» коллекторы с помощью портала Госуслуг могут внести сведения в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.Новый сервис направлен на упрощение процедуры и сокращение сроков получения государственной услуги. Он разработан Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Посредством портала Госуслуг пользователи могут направить в ФССП России и ее территориальные органы заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра, а также об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.Предоставление государственной услуги реализовано в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1279, а также в рамках ведомственной программы цифровой трансформации, сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области.Перейти к форме подачи заявления на портале Госуслуг можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/609906/1/form.