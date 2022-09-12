Сегодня, 12 сентября, к теплу будут подключать объекты социальной сферы - городские детские сады,...

Сегодня, 12 сентября, к теплу будут подключать объекты социальной сферы - городские детские сады, общеобразовательные школы, а также больницы и поликлиники.Вслед за социальной сферой будет уточнен график включения центрального отопления в многоквартирных жилых домах города Владимира, сообщила пресс-служба горадминистрации.Это делается, поскольку начало сентября выдалось холодным, особенно в спальнях и игровых комнатах детских садов и школьных классах, уточнили в мэрии.Фото пресс-служба горадминистрации Владимира