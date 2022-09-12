Во Владимире прошел полумарафон Золотые ворота, в котором приняли участие сотрудники...

Во Владимире прошел полумарафон "Золотые ворота", в котором приняли участие сотрудники владимирского филиала "Т Плюс". Компания стала партнером состязаний, организовав для юных спортсменов площадку с играми и аниматорами. Репортаж Марии Городской.Энергетики в забеге - в центре Владимира прошел полумарафон "Золотые ворота", в котором приняли участие сотрудники владимирского филиала "Т Плюс". И это еще не все - компания стала партнером состязаний, организовав для юных спортсменов площадку с играми и аниматорами. Как прошел полумарафон для детей и взрослых? Расскажет Мария Городская."Золотые ворота" - спортивный праздник, в котором нет проигравших. В шестом по счету приняли участие сотрудники Владимирского филиала "Т Плюс". Алексей, сотрудник компании, занимается спортом регулярно. Помогают и внутрикорпоративные спартакиады. Команды часто участвуют в городских спортивных мероприятиях, "Золотые ворота" исключением не стали - а для Алексея забег, скорее, правило.Алексей Денисов, участник полумарафона "Золотые ворота" в забеге на 3000 м, сотрудник Владимирского филиала "Т Плюс":– Уже на протяжении трех лет участвую, бегаю от организации "Т Плюс", вместе с организацией бегаю. Отличная подготовка, мне все нравится, все прекрасно. Весело, энергично.Основная команда компании пробежала три километра, среди них есть и те, кто пробежал десять с половиной. Трасса, со спусками и подъемами, пролегает по историческому центру. Для участников- это целая скоростная экскурсия по достопримечательностям Владимира. А еще полумарафон - традиционная встреча друзей, приятные воспоминания от которого остаются на весь год.Настя Котелевец:– Настя, что тебе здесь больше всего понравилось?– Мыльные пузыри и шарики.Праздничный досуг компания "Т Плюс" организовала и для детей, но программа не оставила равнодушной и родителей.Наталья Влащенко:– Очень хорошая программа, насыщенная. Мыльные пузыри, шарики, рисование - дети просто в восторге, мне самой очень нравится.По всему маршруту организаторы полумарафона сделали "музыкальные точки". Волонтеры помогали раздавать еду и напитки спортсменам, а еще поддерживали спортсменов в самом сложном этапе забега - на 21 километр. Хорошим настроением зарядились и болельщики.Марина Слепухина:– Ребенок у нас уже второй год бегает. Это замечательное мероприятие, нам очень нравится. Мы, к сожалению, с супругом не попали в этот год. Но обязательно следующем году всей семьей - и младший дорастет, тоже побежит с нами.Больше, чем бег - хештег полумарафона. Массовый забег превращается в семейный спортивный праздник, где главное - не время, за которое участники пробегут дистанцию, а эмоции. Поэтому медали заслужили все.Мария Городская, Семен Карпов."Вести Владимир"