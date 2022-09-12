Фестиваль, организованный на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке...

Фестиваль, организованный на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке ОНФ."И теперь мы очнулись и поняли: мы еще свою песню споем"Хедлайнер - звезды отечественного рока - группа "7Б". На разогреве музыкальная команда "Зверобой". Эти группы уже восемь лет поддерживают ДНР И ЛНР, устраивают концерты и акции в поддержку их жителей. Фестиваль "Русское лето" пройдет в 19 городах страны.