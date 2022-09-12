Сообщение о закрытии, которое ранее появилась в телеграм-канале «Поехали в центр, там разберёмся», подтвердило руководство комплекса

Сообщение о закрытии, которое ранее появилась в телеграм-канале «Поехали в центр, там разберёмся», подтвердило руководство комплекса. Также работу прекратят расположенные внутри ресторан «Фарфалина» и детское кафе «Андерсон». Последний день работы «Руськино» - 30 сентября. Причиной закрытия стали финансовые трудности«В связи с крайне тяжелой ситуацией в сфере кино, остановкой деятельности крупных кинокомпаний на территории России (Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney) мы вынуждены приостановить работу кинотеатра на неопределенный срок... Очень надеемся, что совсем скоро ситуация наладится и мы сможем возобновить работу», - сообщает руководство комплекса.