Из-за холодной осени отопительный сезон во Владимире начнется раньше срока. Глава города Андрей Шохин дал распоряжение во время оперативного совещания 12 сентября. Тепло владимирцам начнут

Из-за холодной осени отопительный сезон во Владимире начнется раньше срока. Глава города Андрей Шохин дал распоряжение во время оперативного совещания 12 сентября. Тепло владимирцам начнут давать поэтапно: уже сегодня отопление пойдет в школы, детские сады, больницы и поликлиники. Как только первый этап будет пройден, в мэрии уточнят график включения центрального отопления в жилых домах. «Начало