С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 161289 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 сентября выявлено 442 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 173 человек. Ещё 40 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 36 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 11 - в Кольчугинском, 13 - в Александровском, 15 - в Юрьев-Польском, 62 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 12 - в Киржачском, 14 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, 12 - в Меленковском, 16 - в Вязниковском, 17 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах, а также 10 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 161289 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43865 заболевших во Владимире, 18821 - в Ковровском районе и 17723 - в округе Муром.