Об этом сообщают в администрации региона. Это лишь малая часть поправок к областному бюджету...

Об этом сообщают в администрации региона. Это лишь малая часть поправок к областному бюджету предусмотренных законопроектом, предложенным врио губернатора Александром Авеевым.379 миллионов направят на образование, 110 - на спорт и физкультуру. В частности, на строительство суздальской школы на 1200 мест в этом году выделят почти триста миллионов. Еще 28 пойдут на постройку двух детсадов в областной столице. На физкультурно-оздоровительный ковровский комплекс выделены 53 с половиной миллиона рублей, на реконструкцию стадиона "Олимп" в Красной Горбатке - почти 48.