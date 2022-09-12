На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября лабораторно подтверждено 442...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября лабораторно подтверждено 442 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
173 - во Владимире
62 - в Гусь-Хрустальном районе
40 - в Муромском районе
36 - в Ковровском районе
17 - в Суздальском районе
16 - в Вязниковском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Камешковском районе
13 - в Александровском районе
12 - в Меленковском районе
12 - в Киржачском районе
11 - в Кольчугинском районе
10 - в Радужном
7 - в Гороховецком районе
2 - в Петушинском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 161 289 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).