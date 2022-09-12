На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября лабораторно подтверждено 442...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября лабораторно подтверждено 442 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.173 - во Владимире62 - в Гусь-Хрустальном районе40 - в Муромском районе36 - в Ковровском районе17 - в Суздальском районе16 - в Вязниковском районе15 - в Юрьев-Польском районе14 - в Камешковском районе13 - в Александровском районе12 - в Меленковском районе12 - в Киржачском районе11 - в Кольчугинском районе10 - в Радужном7 - в Гороховецком районе2 - в Петушинском районе1 - в Селивановском районе1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 161 289 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).