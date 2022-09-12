Решение принято учредителем.

Во Владимирской области учредитель «Призыва» принял решение закрыть издание. Сайт средства массовой информации перестал работать 12 сентября.Как рассказал коллегам из главный редактор областной общественно-политической газеты Николай Лившиц, ресурс закрыт. Сотрудникам предложены нормальные условия сокращения. Всё по закону.Напомним, что впервые информация о прекращении работы старейшего регионального СМИ в конце октября прошлого года. Предполагалось, что «Призыв» прекратит своё существование в конце года, но редакция всё-таки продолжила работать хоть и в усечённом составе.«Призыв» создан в 1917 году. В 2007 вошёл в холдинг «АБИ-Медиа», принадлежащий депутату Госдумы РФ Григорию Аникееву.