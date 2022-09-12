В Киржаче вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических...

В Киржаче вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средствКиржачским районным судом Владимирской области вынесен приговор в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Судом установлено, что в феврале 2022 года мужчина вступил в сговор с неизвестным по поводу сбыта наркотиков на территории г. Рязани.Согласно договорённости, координатор должен был давать задачи, обеспечивать поступление товара для сбыта и оплачивать услуги обвиняемого.Осужденному нужно было забирать наркотики в указанном месте, расфасовывать и прятать в тайниках в г. Рязани.Мужчина по указанию сообщника забрал из тайника, находящегося московском лесу, наркотическое средство массой не менее полукилограмма, расфасовал его на мелкие части и некоторое время хранил у себя дома в г.Киржаче.Впоследствии при транспортировке наркотиков в г. Рязань злоумышленника задержали, наркотики были изъяты. Вину в совершенном преступлении осужденный признал.Приговором Киржачского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строго режима, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. Приговор не вступил в законную силу.Фото: Pexels.com