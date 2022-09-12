Во Владимирской области выявили 442 случая заражения коронавирусом за сутки на 12 сентября. Днем ранее было 435. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 12

Во Владимирской области выявили 442 случая заражения коронавирусом за сутки на 12 сентября. Днем ранее было 435. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 12 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 52 жителя области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 161 289. В лидерах по заражениям Владимир