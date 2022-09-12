По состоянию на 12 сентября в медорганизациях региона действует 301 койка для пациентов с новой...

По состоянию на 12 сентября в медорганизациях региона действует 301 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73,4 процента из них занято (221), свободны 80 коек.За минувшие сутки в регионе госпитализировано с диагнозом COVID-19 12 человек, выздоровели 52 человека.Напомним, что 12 сентября во Владимирской области подтверждено 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.За период наблюдения в области отмечено 3516 летальных случаев, в том числе за сутки скончался еще один больной.Фото: Pexels.com