В Гусь-Хрустальном районе межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы...

В Гусь-Хрустальном районе межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем обеспечении её лекарственными препаратами.Обратившаяся страдает онкозаболеванием, в связи с чем, подлежит бесплатному обеспечению лекарствами.В связи с тем, что ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» своевременно не осуществило закупку лекарственных препаратов, жизненно необходимых пациентке, главным врачом ГБУЗ ВО «Уршельская районная больница» ей выписаны рецепты для самостоятельного приобретения лекарств за счет личных денежных средств.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, общая стоимость купленных женщиной лекарственных средств превысила 228 тысяч рублей.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с заявлением о взыскании с ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» в пользу пациентки денежных средств, которые затрачены на приобретение лекарственных препаратов.Решением суда требования прокурора удовлетворены.Исполнение решения находится на контроле межрайонного прокурора.Фото https://www.pxfuel.com/