Банк ВТБ предоставил кредит на 75 млн рублей ООО «Тверьтрубпласт». Финансирование направлено на пополнение оборотных средств для увеличения объемов закупаемого сырья и расширения ..

Банк ВТБ предоставил кредит на 75 млн рублей ООО «Тверьтрубпласт». Финансирование направлено на пополнение оборотных средств для увеличения объемов закупаемого сырья и расширения производства. Средства предоставлены под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП, которая обеспечивает 50% от суммы кредита.Предприятие планирует повысить выпуск трубной продукции к концу текущего года на 30% (до 4850 т), увеличить выручку компании на треть (до 950 млн рублей) и создать 25 новых рабочих мест.«Сегодня, когда страна держит курс на глобальное импортозамещение, поддержка отечественных производителей для банка особенно важна. Уверен, наше сотрудничество с компанией «Тверьтрубпласт» поможет динамичному развитию предприятия. Увеличение выпуска местной продукции и создание новых рабочих мест – это наш совместный вклад в укрепление экономики Тверского региона», - отметил Николай Кудрявцев, управляющий банка ВТБ в Тверской области.«Упрощение доступа малого бизнеса к финансированию – одна из приоритетных задач Корпорации. Наши финансовые инструменты дают возможность предпринимателям привлекать необходимый объем средств на выгодных условиях. Это позволяет бизнесу развивать производство, реализовывать инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места», – сказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.«В настоящее время мы реализуем инвестиционный проект стоимостью 375 млн рублей по наращиванию производственных мощностей. Уже введено в эксплуатацию 1 900 кв. м из запланированных 7 500 кв. м. Построены и начали свою работу новое складское помещение, производственный цех и трансформаторная подстанция. Пополнение оборотных средств позволяет нам эффективно увеличивать загрузку новых производственных мощностей и объемов выпуска продукции, расширять круг партнеров», – прокомментировал Станислав Розанов, генеральный директор ООО «Тверьтрубпласт».