Высокой явке избирателей на досрочных выборах губернатора 2022-го года не поспособствовал и пример врио главы региона. Александр Авдеев пришел на избирательный участок одним из первых – в 8:30

Высокой явке избирателей на досрочных выборах губернатора 2022-го года не поспособствовал и пример врио главы региона. Александр Авдеев пришел на избирательный участок одним из первых – в 8:30 утра 9 сентября, в пятницу. Он голосовал по месту прописки – в Сновицах, где на момент голосования кроме журналистов и представителей областной администрации фактически никого не было.