Аллу Пугачева вернулась в Россию, возможно, ненадолго, и уже совсем скоро снова покинет ее. Так считают скептики.

Аллу Пугачева вернулась в Россию, возможно, ненадолго, и уже совсем скоро снова покинет ее. Так считают скептики.Недавно Алла Пугачева с триумфом вернулась в Россию. Ее не было на родине больше полугода, звездная семья улетала за границу в феврале. Примадонна заявила, что вернулась в Россию, чтобы "навести порядок в головах". Судя по всему, она активно этим занимается.Светский критик Лена Миро в своем ЖЖ высмеяла недавнее появление Аллы Пугачевой на Красной площади в день города Москвы. Артистка появилась там вместе с детьми Лизой и Гарри, фото немедленно распространились по Сети. Шоумена Максима Галкина рядом с ними не было."Не знаю, что вы делали на выходных, но Алла Пугачева все еще активно вливается в столичную жизнь. Вместе с детьми она пришла на Красную площадь и хорошо попозировала: Эти выходы и съемки несут информационный посыл: видите теперь, что Пугачева с нами надолго? Думали, что приедет и улетит быстренько? Не дождетесь", – пишет критик.Миро добавила, что Пугачева может просто готовить почву для возвращения своего опального мужа, который ежедневно критиковал российские власти."Однако возможен вариант, что Алла, погуляв по Москве, даст несколько концертов и улетит. Прилетела. Поработала. Улетела, сказавшись усталой или приболевшей. Пообещает вернуться, когда деньги закончатся. Вполне себе жизнеспособный и жизнеобеспечивающий вариант существования и Аллы, и ее мужа. В итоге тут получается, что уставшая исполнительница за 70 взяла на себя обеспечение семьи. Грустно это и жалко чисто по-человечески. А куда деваться, с другой стороны? Детей растить нужно, да и самой на что-то жить", – с сожалением отметила критик.