Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области, по предварительным данным,...

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области, по предварительным данным, составила 29,05%. В списки избирателей было включено 1090824 человека.В дни голосования 9, 10 и 11 сентября на избирательных участках работали 1374 наблюдателя, из них 987 направлены кандидатами, 387 – региональной общественной палатой, а также 48 представителей средств массовой информации, сообщил ТГ облизбиркома.Напомним, по результатам обработки 100,00 % протоколов УИК об итогах голосования:АВДЕЕВ Александр Александрович (Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») - 83,68 %;БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич (Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской области) - 2,46 %;КОРНИШОВ Сергей Викторович (Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) - 3,35 %;СИДОРКО Антон Сергеевич (Владимирское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 6,53 %;СУББОТИН Александр Юрьевич (Региональное отделение во Владимирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА») - 2,01 %.Фото ТГ облизбиркома.