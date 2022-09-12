За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 39 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 5 детей.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно автопроисшествие, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейскими оформлено 352 происшествия с материальным ущербом.Так, в Александровском районе 9 сентября около 9:40 на 2 км автодороги «Карабаново-Махра» водитель автомобиля «Ниссан–Примера», 1975 г. р., не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель госпитализирован.В воскресенье, 11 сентября, около 14:30 в г. Александрове на ул. Двориковское шоссе у д. 25 44-летняя дама за рулем автомобиля «Киа-Сид» не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено-Дастер» под управлением водителя 1964 г. р. и врезалась в него. От удара "Дастер" столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Фольксваген–Поло». В результате ДТП госпитализирован 12-летний пассажир «Киа».Фото: 33.мвд.рф/news/item/32405335/