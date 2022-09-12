В Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте специальных технических...

В Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.Житель Мурома обвиняется в незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.В марте 2021 года мужчина на сайте «Али Экспресс» приобрел солнцезащитные очки с функцией видео-и аудиозаписи. Мотивом незаконного приобретения послужили возникающие между обвиняемым и его бывшей супругой конфликты, а также судебные тяжбы по вопросу установления порядка общения с совместным ребенком. Устройство было куплено для сбора и дальнейшего предоставления в суд необходимой информации.В марте 2022 года в связи с ненадобностью указанных очков мужчина решил их продать и разместил информацию в Интернете. Однако покупателями очков оказались сотрудники УМВД области, действовавшие в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».Дело направлено в Муромский городской суд, информирует пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com