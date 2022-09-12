Материалы рассмотрит городской суд.

Жителя Мурома осудят за шпионаж за бывшей женой. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В марте 2021 года мужчина купил на сайте «Али Экспресс» специальное техническое устройство, предназначенное для негласного получения и регистрации акустической информации, а также для негласного визуального наблюдения и документирования, выполненное в виде солнцезащитных очков.Мотивом послужили конфликты и суды с супругой по вопросу установления порядка общения с ребёнком. Устройство куплено для сбора и предоставления в суд необходимой информации.В марте он решил продать очки через интернет. Покупателями стали сотрудники полиции. Муромлянина задержали и завели на него уголовное дело. Материалы рассмотрит городской суд.