В ночное время 28 февраля 2022 года подсудимый и потерпевшая находились по месту жительства и...

В ночное время 28 февраля 2022 года подсудимый и потерпевшая находились по месту жительства и употребляли спиртное. В ходе распития алкоголя между ними произошел словесный конфликт. На фоне возникшей неприязни мужчина взял нож и нанес женщине не менее 3 ударов в область лица и туловища.От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.Как сообщили в пресс-службе Следкома, вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.Фото https://www.pxfuel.com/