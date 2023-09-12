«Единая Россиия» устанавливает монополию в новом созыве Заксобрания. Такие выводы можно сделать после подведения официальных итогов выборов в облпарламент. В Белом доме прошло заседание

«Единая Россиия» устанавливает монополию в новом созыве Заксобрания. Такие выводы можно сделать после подведения официальных итогов выборов в облпарламент. В Белом доме прошло заседание избиркома области под председательством Вадима Минаева. Он озвучил результаты голосования. В новый созыв Заксобрания проходят 5 партий. Причем 35 из 40 мест достаются «единороссам», еще 2 – коммунистам, по одному –