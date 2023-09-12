Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов добавил, что все пассажиры аварийного борта получат выплаты по 100 тыс. рублей.

Самолет, совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, будет восстановлен и продолжит летать. Об этом сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов."Самолет мы восстановим. <…> Он не поломан", - сказал он.Эвакуация аварийного борта, по его словам, займет не меньше месяца. При этом он не уточнил, каким образом будет транспортирован самолет с места посадки.Скуратов отметил, что в мировой практике были зафиксированы случаи такой транспортировки самолета.Он также также сообщил, что у борта отказала одна из гидросистем, уточнив, что всего существует три гидросистемы. По его словам, все самолеты "Уральских авиалиний" проходят плановое обслуживание, все запчасти на самолетах сертифицированы.Гендиректор также сообщил, что визуально повреждения у самолета отсутствуют."Самолет приземлился, внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси", - сказал он."У этого самолета первое, что сделал центр технического обслуживания, - отследил все виды работ, которые на нем проводились. Все в порядке. Нормальный "боевой" рабочий самолет, который мы когда-то купили в США", - отметил руководитель компании.Глава перевозчика подчеркнул, что экипаж отстранен от полетов до конца расследования инцидента, добавив, что вопрос о государственных наградах экипажу самолета стоит ставить после завершения расследования.Он также заверил, что все пассажиры аварийного борта получат выплаты по 100 тыс. рублей.Скуратов добавил, что летную программу "Уральских авиалиний" придется сократить, но компания справится."К сожалению, программу летную придется урезать. Хорошо, что впереди зимний период. Будет чуть проще. Сейчас будем анализировать летную программу. Но мы однозначно справимся", - сказал он.