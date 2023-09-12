В Областной онкодиспансер и Центральную городскую больницу поступило 6 единиц техники, ее общая стоимость – 50 миллионов рублей. Закупка дорогостоящей техники стала возможна благодаря

В Областной онкодиспансер и Центральную городскую больницу поступило 6 единиц техники, ее общая стоимость – 50 миллионов рублей. Закупка дорогостоящей техники стала возможна благодаря региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. В больницы поступили: гастровидеоскоп ультразвуковой, ультразвуковая система для видеогастроскопа, видеобронхоскоп ультразвуковой, роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, а также