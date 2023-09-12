Герцог Сассекский проявил чувства на публике, но его супруга Меган Маркл тут не при чем.

Герцог Сассекский проявил чувства на публике, но его супруга Меган Маркл тут не при чем.На днях в Германии стартовали Игры Непокоренных. Долгожданное событие посетил принц Гарри. Игры были учреждены внуком Елизаветы II в 2014 году. Они являются аналогией Паралимпиады.Ежегодно соревнования проводятся в разных странах мира, а участниками выступают бывшие и действующие военные, а также раненые и ставшие инвалидами на службе. Игры начались 9 сентября в немецком городе Дюссельдорф и продлятся до 16 сентября 2023 года.На прошлой неделе принц Гарри прибыл в Германию, где начал развлекаться, наблюдая за спортивными играми. Пресса активно следила за его перемещениями. Теперь таблоиды сообщают, что герцог Сассекский продемонстрировал поцелуй, правда, не в адрес Меган Маркл.В Сети распространилось фото, на котором мужчина целует не жену, а американского регбистаДэйви Мартинесав макушку. Это произошло сразу после того, как команда Соединенных Штатов обыграла Великобританию в поединке по регби на инвалидных колясках за золотую медаль.Милым теплым жестом принц Гарри показал, что у него нет никаких обид по поводу победы Америки над Великобританией. Наоборот, он с большим удовольствием награждал участников медалями. А после этого, положив руки по обе стороны лица, он крепко поцеловал Дэйви Мартинеса в голову.