Смотрите в дайджесте:– Ковровчанин убил сожительницу за то, что та не приготовила ужин– Житель Александрова открыл в кафе клуб азартных игр– Жительница Владимира обманом оформляла
<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2023-dajdzhest-kriminal-12092023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 12.09.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Ковровчанин убил сожительницу за то, что та не приготовила ужин– Житель Александрова открыл в кафе клуб азартных игр– Жительница Владимира обманом оформляла
[url=https://33live.ru/novosti/12-09-2023-dajdzhest-kriminal-12092023.html]Дайджест (криминал) 12.09.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Ковровчанин убил сожительницу за то, что та не приготовила ужин– Житель Александрова открыл в кафе клуб азартных игр– Жительница Владимира обманом оформляла