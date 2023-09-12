Смотрите в дайджесте:– Ковровчанин убил сожительницу за то, что та не приготовила ужин– Житель Александрова открыл в кафе клуб азартных игр– Жительница Владимира обманом оформляла

Смотрите в дайджесте:– Ковровчанин убил сожительницу за то, что та не приготовила ужин– Житель Александрова открыл в кафе клуб азартных игр– Жительница Владимира обманом оформляла кредиты на своих подруг