Смотрите в дайджесте:– На фоне заболевших ОРВИ во Владимире стартовала прививочная кампания– Владимиру официально присвоили звание – «Город трудовой доблести»– Владимирцы

Смотрите в дайджесте:– На фоне заболевших ОРВИ во Владимире стартовала прививочная кампания– Владимиру официально присвоили звание – «Город трудовой доблести»– Владимирцы привезли 11 медалей с Чемпионата России по спортивному ориентированию