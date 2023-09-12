Смотрите в дайджесте:– На фоне заболевших ОРВИ во Владимире стартовала прививочная кампания– Владимиру официально присвоили звание – «Город трудовой доблести»– Владимирцы
<a href="https://33live.ru/novosti/12-09-2023-dajdzhest-obshhestvo-12092023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 12.09.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– На фоне заболевших ОРВИ во Владимире стартовала прививочная кампания– Владимиру официально присвоили звание – «Город трудовой доблести»– Владимирцы
[url=https://33live.ru/novosti/12-09-2023-dajdzhest-obshhestvo-12092023.html]Дайджест (общество) 12.09.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– На фоне заболевших ОРВИ во Владимире стартовала прививочная кампания– Владимиру официально присвоили звание – «Город трудовой доблести»– Владимирцы