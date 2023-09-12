Сделать прививку жители Владимира могут в пунктах, расположенных в гипермаркетах «Глобус» и «Лента», а также в торговом центре «Восток-1». Однако пункты работают не ежедневно, сообщает

Сделать прививку жители Владимира могут в пунктах, расположенных в гипермаркетах «Глобус» и «Лента», а также в торговом центре «Восток-1». Однако пункты работают не ежедневно, сообщает правительство региона со ссылкой на Минздрав. В субботу вакцинироваться можно на любой из трех точек с 10:00 до 14:00. По вторникам и четвергам – в «Глобусе», тоже с 10:00 до