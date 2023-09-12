Движение первых устроит во Владимире хакатон-форум идей. Сегодня во Владимире при поддержке...

"Движение первых" устроит во Владимире хакатон-форум идей.Сегодня во Владимире при поддержке "Движения первых" и при участии Кванториума 33, Центр содействия образованию "Линии успеха" на площадке школы номер 37 проведёт хакатон-форум идей. Топ-5 проблем ученики школы (из числа тех, кто обучается в технопарке) уже составили.Теперь они должны предложить пути их решения. При этом проблемы взЯты не с потолка - их выявляли путём анкетирования. Одна из них - недостаточная комфортность школьной среды. В дальнейшем руководство учебного заведения сможет исправить всё, что беспокоит детей.