Ведомство провело проверку по обращениям управляющих организаций Петушинского района. Как сообщают в антимонопольной службе, во время проведения месячника по благоустройству в поселке

Ведомство провело проверку по обращениям управляющих организаций Петушинского района. Как сообщают в антимонопольной службе, во время проведения месячника по благоустройству в поселке Городищи и городе Покров, «Хартия» отказалась от вывоза мусора, который появился после уборки придомовых территорий. Регоператор, по информации антимонопольщиков, объяснил это так: Из пресс-релиза УФАС области Отходы от обрезки деревьев (ветки и порубочные