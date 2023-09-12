Геодезист погиб под колесами грузовика на строительстве дороги на Суздаль. Установлено, что в 9...

Геодезист погиб под колесами грузовика на строительстве дороги на Суздаль.Установлено, что в 9 августа около 14 часов 30 минут водитель грузового автомобиля «SITRAK», трудоустроенный в качестве дорожного рабочего, двигался задним ходом по ремонтируемому участку автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо». И у поворота на село Черниж совершил наезд на производившего геодезические работы инженера-геодезиста. Он умер на месте происшествия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суздальский межрайонный прокурор направил в СУ СК России по Владимирской области материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела - по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.Фото: https://www.pxfuel.com/en