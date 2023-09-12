Жителя Коврова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшей.

Жителя Коврова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено в марте 2022 года. Осуждённый пришёл с работы домой пьяным и затеял ссору с сожительницей. Мужчина обвинял даму в том, что она не приготовила еду и не прибралась в комнате. Разгневанный горожанин ударил женщину по голове, повалил на пол и начал избивать ногами. Жертва от полученных травм умерла на месте трагедии.Суд приговорил жителя Коврова к 7 годам заключения в колонии строгого режима.