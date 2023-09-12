Астролог Анна Лебеденко радует новостями. На этой неделе Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы не остаются без внимания.

Астролог Анна Лебеденко радует новостями. На этой неделе Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы не остаются без внимания.Портал разместил астрологический прогноз. Он содержит полезные подсказки, которые должны помочь улучшить качество жизни. Для всех знаков зодиака рекомендации разные. Насколько гороскоп точный — узнаем через неделю.ОвенПредставители этого знака будут ориентированы на сотрудничество. На выходных возникнет желание повеселиться и провести время с друзьями. Если есть интерес к путешествиям, сайт предлагает интересные варианты.ТелецНа этой неделе будет ощутим энергетический подъем. Самое время добиваться целей и воплощать в реальность заветные мечты.БлизнецыЧтобы быстрее разобраться с важными делами, нужно быть начеку. Гороскоп обещает успех тем представителям знака зодиака, которые наблюдательны и анализируют окружающие их процессы.РакПодумайте о здоровье и не жертвуйте им ради мелких достижений. Старайтесь не переживать из-за волнительных ситуаций и проявляйте больше заботы о себе. Издание напоминает, что даже продукты с сомнительным составом могут ухудшить состояние организма.ЛевОриентация на надежность и логику. На этой неделе гороскоп не советует витать в облаках — пора спуститься с небес на землю.ДеваХорошее настроение и приятные впечатления — вот девиз Дев в период с 11 по 17 сентября. Наслаждайтесь счастьем и радостью, пока есть возможность.ВесыПредставителям этого воздушного знака откроется шанс почувствовать уверенность в своих силах. Есть дать старт проектам на этой неделе, окружающие поддержат и отнесутся к ним доброжелательно.СкорпионФлирт, романтика, творчество и занятия любимым делом — это то, чему следует уделять время. Это ли не повод погрузиться в приятные процессы?СтрелецУдачный период с точки зрения финансов. Ожидается прибыль, появление новых источников материальных благ. В течение недели желательно помогать близким людям и делать подарки.КозерогСтоит увлечься образованием — гороскоп благоволит тем, кто хочет получить много знаний и обрести полезные навыки. Однако среда и четверг больше подходят для отдыха.ВодолейВ плане межличностных отношений с родными и близкими все прекрасно. Отличное время, чтобы подумать о духовном вместо материального.РыбыПостарайтесь запоминать сын, ведь они на неделе с 11 по 17 сентября могут быть вещими. Гороскоп рекомендует расслабляться на природе, слушать релаксирующую музыку и читать любимые произведения.