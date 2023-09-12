Губернатор Владимирской области рассказал вВестям о передаче врачам нового инфекционного...

Губернатор Владимирской области рассказал в"Вестям" о передаче врачам нового инфекционного комплекса.Новый инфекционный корпус владимирской областной клинической больницы планируют передать врачам и пациентам уже в конце года.Каким будет оснащение самой современного медицинского учреждения? Об этом "Вестям" рассказал губернатор Александр Авдеев. Экскурсию по многопрофильному медицинскому центру "Вести" совершили вместе с главой региона.