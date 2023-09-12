Россия предлагает включить исторический центр Гороховца в список ЮНЕСКО.

Россия предлагает включить исторический центр Гороховца в список ЮНЕСКО. Данный вопрос вынесен на обсуждение на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая с 11 сентября проходит в Саудовской Аравии.Сегодня в нашей стране 17 объектов наследия ЮНЕСКО, в том числе белокаменные памятники Владимира и Суздаля. Теперь к ним может присоединиться и Гороховец. Эксперты полагают, что исторический центр города находится в первозданном виде, имеет большое культурное значение и должен получить статус уникального памятника.Отмечается, что кроме Гороховца в список ЮНЕСКО номинированы Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета.