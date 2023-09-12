Подведены итоги федеральной студенческой интеллектуальной викторины по истории развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России.

Подведены итоги федеральной студенческой интеллектуальной викторины по истории развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России. Победителем стала команда опорного вуза АО «Транснефть-Верхняя Волга» Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа имени И.М. Губкина. Выпускники Губкинского университета работают в подразделениях предприятия во Владимирской области.Первый тур интеллектуальных викторин состоялся в апреле. Организаторами выступили дочерние общества компании, в викторинах участвовали студенты семи опорных вузов нефтепроводной отрасли. Команда учащихся Губкинского университета заняла первое место и получила путёвку в финал.Во втором финальном межвузовском этапе мероприятия, которое прошло в центральном офисе в Москве и было приурочено к 30-летию компании, встретились семь команд. Губкинцы соревновались c учащимися Национального исследовательского Томского политехнического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, Ухтинского государственного технического университета, Самарского государственного технического университета и Дальневосточного федерального университета Владивостока.35 студентов третьего-четвертого курсов состязались в знании исторических фактов о нефтетранспортной отрасли, структуре трубопроводов, а также профессиональной терминологии. Участники демонстрировали знание истории зарождения трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России.По итогам пяти раундов команда Губкинского университета набрала наибольшее количество баллов за правильные ответы и стала победителем викторины. Участники команды награждены дипломами и подарочными сертификатами. Кроме того, для всех представителей вузов была организована экскурсия в корпоративный музей компании.