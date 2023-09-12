К соревновательному проекту Это у нас семейное приглашают присоединиться жителей Владимирской...

К соревновательному проекту "Это у нас семейное" приглашают присоединиться жителей Владимирской области.Участвовать могут четыре человека и больше -представители не менее чем трёх поколений: бабушки, дедушки, их дети и внуки. Регистрация продлится до 4-го ноября на сайте это семейное.рф. Это не имеющий аналогов эксперимент - соединить поколения и укрепить их отношения. Конкурс завершится летом следующего года в Москве. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий путешествия по России и другие ценные призы.