Министр здравоохранения Владимирской области привлечён к административной ответственности за...

Министр здравоохранения Владимирской области привлечён к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Выяснилось, что в мае текущего года в министерстве было зарегистрировано заявление председателя правления межрегиональной организации «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль» о нарушениях в региональной системе здравоохранения.Увы, ответ был направлен, как отмечает прокуратура, «за пределами установленного законом тридцатидневного срока». Отмечается, также, что часть доводов заявителя просто проигнорировали.С нарушением сроков было рассмотрено и заявление председателя СОЦПРОФа.В итоге заместителем прокурора Владимирской области в отношении министра здравоохранения региона возбуждено дело об административном правонарушении («порядка рассмотрения обращений граждан»). И Артёму Осипову был назначен штраф.По результатам проверки заместителем прокурора области курирующему заместителю Губернатора региона также было внесено представление.В пресс-службе прокуратуры уточняют, что проверки сроков рассмотрения обращений граждан продолжаются.Фото: pxfuel.com