Артем Осипов нарушил порядок рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре. Мало того, что ответ был отправлен заявителю позже, чем положено, он еще и составлен был “не по

Артем Осипов нарушил порядок рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре. Мало того, что ответ был отправлен заявителю позже, чем положено, он еще и составлен был “не по существу”. В мае этого года «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль» обратилось к министру с заявлением о нарушениях в сфере здравоохранения. Как сообщили в надзорном ведомстве, ответ поступил