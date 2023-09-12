Модератором на экономическом форуме во Владивостоке работает выпускник ГТРК Владимир Илья...

Модератором на экономическом форуме во Владивостоке работает "выпускник" ГТРК "Владимир" Илья Доронов.Во Владивостоке стартовал восьмой экономический форум. Сегодня пленарное заседание возглавил президент Владимир Путин.Глава государства рассказал о расширении дальневосточной ипотеки, о развитии газовой и железнодорожной инфраструктуры. Отметим, модератор встречи - журналист Илья Доронов - можно сказать, выпускник ГТРК "Владимир". Работать во владимирских "Вестях" начал в двухтысячном году. В настоящий момент Илья Доронов - управляющий директор телеканала РБК.Восточный экономический форум ключевая - площадка для укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году его участниками стали 50 государств.